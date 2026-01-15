- 자본
- 축소
트레이드:
7
이익 거래:
4 (57.14%)
손실 거래:
3 (42.86%)
최고의 거래:
0.53 USD
최악의 거래:
-9.61 USD
총 수익:
0.72 USD (1 959 pips)
총 손실:
-14.36 USD (47 984 pips)
연속 최대 이익:
1 (0.53 USD)
연속 최대 이익:
0.53 USD (1)
샤프 비율:
-0.40
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
146 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
33 분
회복 요인:
-0.99
롱(주식매수):
3 (42.86%)
숏(주식차입매도):
4 (57.14%)
수익 요인:
0.05
기대수익:
-1.95 USD
평균 이익:
0.18 USD
평균 손실:
-4.79 USD
연속 최대 손실:
1 (-9.61 USD)
연속 최대 손실:
-9.61 USD (1)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.69 USD
최대한의:
13.74 USD (272.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.93% (13.74 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|1
|SOLUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-5
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|-10
|SOLUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-46K
|NAS100ft
|529
|XAUUSD+
|-956
|SOLUSD
|53
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.53 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +0.53 USD
연속 최대 손실: -9.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
