- 자본
- 축소
트레이드:
40
이익 거래:
30 (75.00%)
손실 거래:
10 (25.00%)
최고의 거래:
10.46 USD
최악의 거래:
-11.64 USD
총 수익:
91.76 USD (9 162 pips)
총 손실:
-51.91 USD (5 273 pips)
연속 최대 이익:
11 (28.86 USD)
연속 최대 이익:
28.86 USD (11)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
73.06%
최대 입금량:
64.22%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
30 분
회복 요인:
2.04
롱(주식매수):
15 (37.50%)
숏(주식차입매도):
25 (62.50%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
3.06 USD
평균 손실:
-5.19 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.89 USD)
연속 최대 손실:
-11.64 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
19.49 USD (8.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.46% (19.49 USD)
자본금별:
10.04% (20.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|40
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4K
|BTCUSD
|-86
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.46 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +28.86 USD
연속 최대 손실: -10.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
리뷰 없음