시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / RakyatJelata Reborn
Al Muhabshol Alawi

RakyatJelata Reborn

Al Muhabshol Alawi
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2026 20%
OctaFX-Real2
1:1000
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
40
이익 거래:
30 (75.00%)
손실 거래:
10 (25.00%)
최고의 거래:
10.46 USD
최악의 거래:
-11.64 USD
총 수익:
91.76 USD (9 162 pips)
총 손실:
-51.91 USD (5 273 pips)
연속 최대 이익:
11 (28.86 USD)
연속 최대 이익:
28.86 USD (11)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
73.06%
최대 입금량:
64.22%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
30 분
회복 요인:
2.04
롱(주식매수):
15 (37.50%)
숏(주식차입매도):
25 (62.50%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
3.06 USD
평균 손실:
-5.19 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.89 USD)
연속 최대 손실:
-11.64 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
19.49 USD (8.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.46% (19.49 USD)
자본금별:
10.04% (20.07 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 39
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 40
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 4K
BTCUSD -86
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10.46 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +28.86 USD
연속 최대 손실: -10.89 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.15 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2026.01.15 06:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2026.01.15 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 22:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 22:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 16:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오