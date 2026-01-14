- 자본
- 축소
트레이드:
5
이익 거래:
5 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
163.43 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
214.42 USD (2 177 pips)
총 손실:
-0.90 USD
연속 최대 이익:
5 (214.42 USD)
연속 최대 이익:
214.42 USD (5)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.16%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
237.24
롱(주식매수):
3 (60.00%)
숏(주식차입매도):
2 (40.00%)
수익 요인:
238.24
기대수익:
42.88 USD
평균 이익:
42.88 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
21.82%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.90 USD (0.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ADAUSD
|3
|USDJPY+
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ADAUSD
|3
|USDJPY+
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ADAUSD
|123
|USDJPY+
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
SD-Pivot - Mean Reversion
Automated Mean Reversion strategy targeting price pullbacks to the 200 Moving Average.
-
Entry: Uses Standard Deviation bands to identify Overbought/Oversold zones relative to the MA.
-
Management: Features a Smart Recovery Grid and Hedging mechanism to handle volatility.
-
Exit: Dynamic Snowball Trailing for maximizing profit runs.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 60 USD
22%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
0%
5
100%
100%
238.24
42.88
USD
USD
0%
1:500