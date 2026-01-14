- 자본
트레이드:
137
이익 거래:
94 (68.61%)
손실 거래:
43 (31.39%)
최고의 거래:
22.88 USD
최악의 거래:
-7.38 USD
총 수익:
446.24 USD (30 378 pips)
총 손실:
-171.26 USD (13 464 pips)
연속 최대 이익:
27 (59.34 USD)
연속 최대 이익:
135.81 USD (15)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
9.37%
최대 입금량:
96.24%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
137
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
3.39
롱(주식매수):
90 (65.69%)
숏(주식차입매도):
47 (34.31%)
수익 요인:
2.61
기대수익:
2.01 USD
평균 이익:
4.75 USD
평균 손실:
-3.98 USD
연속 최대 손실:
13 (-81.17 USD)
연속 최대 손실:
-81.17 USD (13)
월별 성장률:
79.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.91 USD
최대한의:
81.17 USD (21.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.06% (81.17 USD)
자본금별:
8.24% (25.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|275
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
