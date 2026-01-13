- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
23 (63.88%)
손실 거래:
13 (36.11%)
최고의 거래:
31.68 USD
최악의 거래:
-40.20 USD
총 수익:
167.42 USD (9 019 pips)
총 손실:
-88.08 USD (4 570 pips)
연속 최대 이익:
9 (30.63 USD)
연속 최대 이익:
54.06 USD (6)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
11.66%
최대 입금량:
16.19%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
21 분
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
33 (91.67%)
숏(주식차입매도):
3 (8.33%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
2.20 USD
평균 이익:
7.28 USD
평균 손실:
-6.78 USD
연속 최대 손실:
5 (-23.43 USD)
연속 최대 손실:
-60.30 USD (2)
월별 성장률:
15.87%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.14 USD
최대한의:
60.30 USD (11.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.16% (60.30 USD)
자본금별:
26.87% (147.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +31.68 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +30.63 USD
연속 최대 손실: -23.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
This signal is based on a disciplined and rule-based trading approach.
• Trades are opened only when clear conditions are met
• Risk management is applied on every trade
• Focus on consistency, not overtrading
• Suitable for traders who prefer steady growth
Important:
Trading involves risk. Please use proper lot size and risk settings according to your balance.
Past performance does not guarantee future results.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
16%
0
0
USD
USD
579
USD
USD
1
0%
36
63%
12%
1.90
2.20
USD
USD
27%
1:200