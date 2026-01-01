시그널섹션
시그널 / XAU Power NY Session
404

안타깝게도 XAU Power NY Session 시그널이 비활성화되어 사용할 수 없습니다

제공업자가 이 시그널을 비활성화했습니다. 그러나 다른 활성화된 시그널 및 공급업자의 거대한 데이터베이스는 사용자의 의지대로 유지됩니다. 가장 적절한 것을 선택하시고, 접속한 후 터미널이 거래를 자동으로 복사하도록 합니다.

새 시그널 선택

다른 MetaTrader 5 시그널을 확인할 수 있습니다:

TriumphCFD
성장
1 364%
구독자
22
35
트레이드
496
이익
75%
수익 요인
3.49
최대 DD
11%
MSC Gold Invest Pro
성장
570%
구독자
18
135
트레이드
1266
이익
78%
수익 요인
1.64
최대 DD
26%
Daily Gold Sniper
성장
763%
구독자
30
51
트레이드
157
이익
95%
수익 요인
2.19
최대 DD
34%
Golden Nuggets
성장
1 154%
구독자
128
35
트레이드
770
이익
80%
수익 요인
3.98
최대 DD
21%
Deux ex machina
성장
5 297%
구독자
2
244
트레이드
1501
이익
75%
수익 요인
1.86
최대 DD
26%
MagicGW audcad L
성장
1 838%
구독자
145
58
트레이드
1689
이익
79%
수익 요인
5.99
최대 DD
33%
NoPain MT5
성장
1 672%
구독자
74
220
트레이드
5559
이익
63%
수익 요인
1.68
최대 DD
21%
OnlyUJ
성장
332%
구독자
21
79
트레이드
468
이익
49%
수익 요인
1.45
최대 DD
17%
BreakThrustPro V2
성장
234%
구독자
17
65
트레이드
586
이익
58%
수익 요인
1.44
최대 DD
22%
SwissBot Gold Guardian
성장
1 819%
구독자
3
163
트레이드
656
이익
78%
수익 요인
3.16
최대 DD
38%

