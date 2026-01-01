시그널 / XAU Power NY Session
안타깝게도 XAU Power NY Session 시그널이 비활성화되어 사용할 수 없습니다
제공업자가 이 시그널을 비활성화했습니다. 그러나 다른 활성화된 시그널 및 공급업자의 거대한 데이터베이스는 사용자의 의지대로 유지됩니다. 가장 적절한 것을 선택하시고, 접속한 후 터미널이 거래를 자동으로 복사하도록 합니다.새 시그널 선택
다른 MetaTrader 5 시그널을 확인할 수 있습니다:
- 성장
- 1 364%
- 구독자
- 22
- 주
- 35
- 트레이드
- 496
- 이익
- 75%
- 수익 요인
- 3.49
- 최대 DD
- 11%
- 성장
- 570%
- 구독자
- 18
- 주
- 135
- 트레이드
- 1266
- 이익
- 78%
- 수익 요인
- 1.64
- 최대 DD
- 26%
- 성장
- 763%
- 구독자
- 30
- 주
- 51
- 트레이드
- 157
- 이익
- 95%
- 수익 요인
- 2.19
- 최대 DD
- 34%
- 성장
- 1 154%
- 구독자
- 128
- 주
- 35
- 트레이드
- 770
- 이익
- 80%
- 수익 요인
- 3.98
- 최대 DD
- 21%
- 성장
- 5 297%
- 구독자
- 2
- 주
- 244
- 트레이드
- 1501
- 이익
- 75%
- 수익 요인
- 1.86
- 최대 DD
- 26%
- 성장
- 1 838%
- 구독자
- 145
- 주
- 58
- 트레이드
- 1689
- 이익
- 79%
- 수익 요인
- 5.99
- 최대 DD
- 33%
- 성장
- 1 672%
- 구독자
- 74
- 주
- 220
- 트레이드
- 5559
- 이익
- 63%
- 수익 요인
- 1.68
- 최대 DD
- 21%
- 성장
- 332%
- 구독자
- 21
- 주
- 79
- 트레이드
- 468
- 이익
- 49%
- 수익 요인
- 1.45
- 최대 DD
- 17%
- 성장
- 234%
- 구독자
- 17
- 주
- 65
- 트레이드
- 586
- 이익
- 58%
- 수익 요인
- 1.44
- 최대 DD
- 22%
- 성장
- 1 819%
- 구독자
- 3
- 주
- 163
- 트레이드
- 656
- 이익
- 78%
- 수익 요인
- 3.16
- 최대 DD
- 38%
구독자는 시그널을 구독할 때 모든 실행 위험을 용인합니다. 과거의 통계로는 미래에 어떤 수익성도 보장할 수 없습니다.