- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
18 (50.00%)
손실 거래:
18 (50.00%)
최고의 거래:
248.92 USD
최악의 거래:
-90.30 USD
총 수익:
1 336.38 USD (79 052 pips)
총 손실:
-656.70 USD (40 220 pips)
연속 최대 이익:
4 (149.26 USD)
연속 최대 이익:
280.95 USD (2)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.18
롱(주식매수):
31 (86.11%)
숏(주식차입매도):
5 (13.89%)
수익 요인:
2.03
기대수익:
18.88 USD
평균 이익:
74.24 USD
평균 손실:
-36.48 USD
연속 최대 손실:
5 (-169.09 USD)
연속 최대 손실:
-213.96 USD (3)
월별 성장률:
384.97%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
60.96 USD
최대한의:
213.96 USD (15.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.27% (169.09 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|NQ100.R
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|675
|NQ100.R
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|36K
|NQ100.R
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +248.92 USD
최악의 거래: -90 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +149.26 USD
연속 최대 손실: -169.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
