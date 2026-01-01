시그널섹션
시그널
404

안타깝게도 이 시그널은 데이터베이스에서 찾을 수 없습니다

요청한 시그널이 삭제되었을 수 있습니다. 그러나 다른 활성화된 시그널 및 공급업자의 거대한 데이터베이스는 사용자의 의지대로 유지됩니다. 가장 적절한 것을 선택하시고, 접속하신 후, 터미널 사본 거래를 자동으로 설정하십시오.

새 시그널 선택

다른 MetaTrader 5 시그널을 확인할 수 있습니다:

MagicGW audcad L
성장
1 826%
구독자
142
57
트레이드
1683
이익
79%
수익 요인
5.98
최대 DD
33%
TriumphCFD
성장
1 360%
구독자
16
35
트레이드
495
이익
74%
수익 요인
3.49
최대 DD
11%
Golden Nuggets
성장
1 077%
구독자
119
35
트레이드
759
이익
79%
수익 요인
3.87
최대 DD
21%
BreakThrustPro V2
성장
215%
구독자
18
65
트레이드
582
이익
57%
수익 요인
1.43
최대 DD
22%
NoPain MT5
성장
1 668%
구독자
74
219
트레이드
5555
이익
63%
수익 요인
1.68
최대 DD
21%
Deux ex machina
성장
5 291%
구독자
2
244
트레이드
1498
이익
74%
수익 요인
1.86
최대 DD
26%
OnlyUJ
성장
307%
구독자
21
78
트레이드
466
이익
48%
수익 요인
1.42
최대 DD
17%
MSC Gold Invest Pro
성장
569%
구독자
18
135
트레이드
1265
이익
78%
수익 요인
1.64
최대 DD
26%
Daily Gold Sniper
성장
738%
구독자
29
50
트레이드
155
이익
95%
수익 요인
2.16
최대 DD
34%
SwissBot Gold Guardian
성장
1 835%
구독자
3
163
트레이드
655
이익
78%
수익 요인
3.18
최대 DD
38%

적절한 시그널이 없습니까? MetaTrader 5용
이용 가능한 시그널 2448 중 하나를
선택 및 구독
하십시오

구독자는 시그널을 구독할 때 모든 실행 위험을 용인합니다. 과거의 통계로는 미래에 어떤 수익성도 보장할 수 없습니다.