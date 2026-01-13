- 자본
트레이드:
67
이익 거래:
56 (83.58%)
손실 거래:
11 (16.42%)
최고의 거래:
26.86 USD
최악의 거래:
-11.70 USD
총 수익:
161.92 USD (146 243 pips)
총 손실:
-48.75 USD (47 469 pips)
연속 최대 이익:
21 (1.10 USD)
연속 최대 이익:
50.96 USD (9)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
3.85
롱(주식매수):
28 (41.79%)
숏(주식차입매도):
39 (58.21%)
수익 요인:
3.32
기대수익:
1.69 USD
평균 이익:
2.89 USD
평균 손실:
-4.43 USD
연속 최대 손실:
3 (-14.91 USD)
연속 최대 손실:
-14.91 USD (3)
월별 성장률:
46.74%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.89 USD
최대한의:
29.39 USD (2.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|42
|XAUUSD
|25
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|15
|XAUUSD
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|598
|XAUUSD
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.86 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1.10 USD
연속 최대 손실: -14.91 USD
The strategy trades only Gold, allowing deep market understanding, precise execution, and consistent behavioral modeling of price action.
