- 자본
- 축소
트레이드:
43
이익 거래:
32 (74.41%)
손실 거래:
11 (25.58%)
최고의 거래:
1 754.00 JPY
최악의 거래:
-1 214.00 JPY
총 수익:
11 821.00 JPY (5 256 pips)
총 손실:
-4 729.00 JPY (2 973 pips)
연속 최대 이익:
13 (3 041.00 JPY)
연속 최대 이익:
3 041.00 JPY (13)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
60.30%
최대 입금량:
50.12%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
3.92
롱(주식매수):
18 (41.86%)
숏(주식차입매도):
25 (58.14%)
수익 요인:
2.50
기대수익:
164.93 JPY
평균 이익:
369.41 JPY
평균 손실:
-429.91 JPY
연속 최대 손실:
3 (-1 807.00 JPY)
연속 최대 손실:
-1 807.00 JPY (3)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 JPY
최대한의:
1 807.00 JPY (7.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.34% (1 807.00 JPY)
자본금별:
21.86% (4 880.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
S-LIFE GOLD EA
本作は私が今までに研究し作成したEAです。
順張り型ナンピン方式です。
爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。
但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。
これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。
標準機能
・曜日毎に稼働時間を設定可能
標準では以下の様に稼働します。
月 09:00~27:59
火/水/木 08:00~27:59
金 08:00~16:59
・トレーリング機能
・ナンピン幅が自動で変化
・ロット倍率が自動で変化
・ゴトー日対応
他ではない独自のシステム
・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装
・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装
今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。
