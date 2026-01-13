시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Slife Gold
Hironori Noguchi

Slife Gold

Hironori Noguchi
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 35%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
43
이익 거래:
32 (74.41%)
손실 거래:
11 (25.58%)
최고의 거래:
1 754.00 JPY
최악의 거래:
-1 214.00 JPY
총 수익:
11 821.00 JPY (5 256 pips)
총 손실:
-4 729.00 JPY (2 973 pips)
연속 최대 이익:
13 (3 041.00 JPY)
연속 최대 이익:
3 041.00 JPY (13)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
60.30%
최대 입금량:
50.12%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
3.92
롱(주식매수):
18 (41.86%)
숏(주식차입매도):
25 (58.14%)
수익 요인:
2.50
기대수익:
164.93 JPY
평균 이익:
369.41 JPY
평균 손실:
-429.91 JPY
연속 최대 손실:
3 (-1 807.00 JPY)
연속 최대 손실:
-1 807.00 JPY (3)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 JPY
최대한의:
1 807.00 JPY (7.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.34% (1 807.00 JPY)
자본금별:
21.86% (4 880.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDr 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDr 62
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDr 2.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 754.00 JPY
최악의 거래: -1 214 JPY
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +3 041.00 JPY
연속 최대 손실: -1 807.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

S-LIFE GOLD EA

本作は私が今までに研究し作成したEAです。

順張り型ナンピン方式です。

爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。

但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。

これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。


標準機能

・曜日毎に稼働時間を設定可能

  標準では以下の様に稼働します。

  月 09:00~27:59

  火/水/木 08:00~27:59

  金 08:00~16:59

・トレーリング機能

・ナンピン幅が自動で変化

・ロット倍率が自動で変化

・ゴトー日対応

他ではない独自のシステム

・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装

・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装


今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。


리뷰 없음
2026.01.13 13:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 10:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Slife Gold
월별 30 USD
35%
0
0
USD
27K
JPY
1
100%
43
74%
60%
2.49
164.93
JPY
22%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.