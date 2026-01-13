- 자본
- 축소
트레이드:
2
이익 거래:
1 (50.00%)
손실 거래:
1 (50.00%)
최고의 거래:
2.99 USD
최악의 거래:
-2.93 USD
총 수익:
2.99 USD (156 pips)
총 손실:
-2.93 USD (153 pips)
연속 최대 이익:
1 (2.99 USD)
연속 최대 이익:
2.99 USD (1)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.23%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.02
롱(주식매수):
2 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.03 USD
평균 이익:
2.99 USD
평균 손실:
-2.93 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.93 USD)
연속 최대 손실:
-2.93 USD (1)
월별 성장률:
0.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.93 USD
최대한의:
2.93 USD (3.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
15.00% (13.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDJPY
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.99 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2.99 USD
연속 최대 손실: -2.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
0%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
2
0%
2
50%
100%
1.02
0.03
USD
USD
15%
1:500