- 자본
- 축소
트레이드:
44
이익 거래:
34 (77.27%)
손실 거래:
10 (22.73%)
최고의 거래:
12.47 CHF
최악의 거래:
-2.45 CHF
총 수익:
61.81 CHF (13 700 pips)
총 손실:
-12.35 CHF (3 835 pips)
연속 최대 이익:
18 (36.52 CHF)
연속 최대 이익:
36.52 CHF (18)
샤프 비율:
0.49
거래 활동:
13.91%
최대 입금량:
113.66%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
5.32
롱(주식매수):
18 (40.91%)
숏(주식차입매도):
26 (59.09%)
수익 요인:
5.00
기대수익:
1.12 CHF
평균 이익:
1.82 CHF
평균 손실:
-1.24 CHF
연속 최대 손실:
7 (-8.76 CHF)
연속 최대 손실:
-8.76 CHF (7)
Algo 트레이딩:
61%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.30 CHF
최대한의:
9.30 CHF (7.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.21% (8.85 CHF)
자본금별:
12.75% (15.99 CHF)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|33
|GER40
|8
|US30
|2
|US100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|50
|GER40
|1
|US30
|1
|US100
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|4.2K
|GER40
|-200
|US30
|5.7K
|US100
|140
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.47 CHF
최악의 거래: -2 CHF
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +36.52 CHF
연속 최대 손실: -8.76 CHF
Microtrading Gold and Indices
