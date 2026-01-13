- 자본
트레이드:
8
이익 거래:
5 (62.50%)
손실 거래:
3 (37.50%)
최고의 거래:
20.39 USD
최악의 거래:
-18.45 USD
총 수익:
37.84 USD (594 pips)
총 손실:
-34.26 USD (1 043 pips)
연속 최대 이익:
20.39 USD (1)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
54.62%
최대 입금량:
18.89%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.17
롱(주식매수):
4 (50.00%)
숏(주식차입매도):
4 (50.00%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.45 USD
평균 이익:
7.57 USD
평균 손실:
-11.42 USD
연속 최대 손실:
1 (-18.45 USD)
연속 최대 손실:
-18.45 USD (1)
월별 성장률:
1.79%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.81 USD
최대한의:
21.08 USD (10.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.32% (21.08 USD)
자본금별:
8.52% (17.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.pro
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.pro
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.pro
|-449
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
최고의 거래: +20.39 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +0.60 USD
연속 최대 손실: -18.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradingProInternational-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
