- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
7 (33.33%)
손실 거래:
14 (66.67%)
최고의 거래:
391.81 USD
최악의 거래:
-472.13 USD
총 수익:
558.39 USD (902 pips)
총 손실:
-1 101.45 USD (894 pips)
연속 최대 이익:
2 (504.31 USD)
연속 최대 이익:
504.31 USD (2)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
55 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.79
롱(주식매수):
17 (80.95%)
숏(주식차입매도):
4 (19.05%)
수익 요인:
0.51
기대수익:
-25.86 USD
평균 이익:
79.77 USD
평균 손실:
-78.68 USD
연속 최대 손실:
5 (-355.26 USD)
연속 최대 손실:
-688.53 USD (4)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
688.53 USD
최대한의:
688.53 USD (179.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|profit
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-4
|profit
|-539
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|8
|profit
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +391.81 USD
최악의 거래: -472 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +504.31 USD
연속 최대 손실: -355.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-ECN1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 174
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 19
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
ForexChief-Classic
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 1
|
MarketsTrade-Real
|0.00 × 3
|
EGlobal-Classic2
|0.00 × 1
|
GlencoePartners-Real1
|0.00 × 1
|
LancelotEquity-Live
|0.00 × 1
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 188
|
SohoMarkets-Live
|0.00 × 300
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 34
