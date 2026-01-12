시그널섹션
Ruslan Metelitsa

Moroman

Ruslan Metelitsa
0 리뷰
65
0 / 0 USD
0%
Alpari-ECN1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
21
이익 거래:
7 (33.33%)
손실 거래:
14 (66.67%)
최고의 거래:
391.81 USD
최악의 거래:
-472.13 USD
총 수익:
558.39 USD (902 pips)
총 손실:
-1 101.45 USD (894 pips)
연속 최대 이익:
2 (504.31 USD)
연속 최대 이익:
504.31 USD (2)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
55 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.79
롱(주식매수):
17 (80.95%)
숏(주식차입매도):
4 (19.05%)
수익 요인:
0.51
기대수익:
-25.86 USD
평균 이익:
79.77 USD
평균 손실:
-78.68 USD
연속 최대 손실:
5 (-355.26 USD)
연속 최대 손실:
-688.53 USD (4)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
688.53 USD
최대한의:
688.53 USD (179.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 11
profit 10
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD -4
profit -539
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 8
profit 0
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +391.81 USD
최악의 거래: -472 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +504.31 USD
연속 최대 손실: -355.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-ECN1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.12 11:56
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.44% of days out of the 450 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.33% of days out of the 450 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 55 days
