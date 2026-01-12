- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
34 (91.89%)
손실 거래:
3 (8.11%)
최고의 거래:
6.25 USD
최악의 거래:
-10.68 USD
총 수익:
58.67 USD (5 935 pips)
총 손실:
-19.79 USD (1 798 pips)
연속 최대 이익:
17 (20.86 USD)
연속 최대 이익:
34.63 USD (15)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
65.27%
최대 입금량:
101.86%
최근 거래:
20 분 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
3.60
롱(주식매수):
16 (43.24%)
숏(주식차입매도):
21 (56.76%)
수익 요인:
2.96
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
1.73 USD
평균 손실:
-6.60 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.43 USD)
연속 최대 손실:
-10.68 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.70 USD
최대한의:
10.80 USD (5.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.28% (10.72 USD)
자본금별:
49.17% (129.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|39
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.25 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +20.86 USD
연속 최대 손실: -7.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29522
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
리뷰 없음