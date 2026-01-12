시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GOLDEN EAGLE
Dwi Tjahjono

GOLDEN EAGLE

Dwi Tjahjono
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2026 19%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
37
이익 거래:
34 (91.89%)
손실 거래:
3 (8.11%)
최고의 거래:
6.25 USD
최악의 거래:
-10.68 USD
총 수익:
58.67 USD (5 935 pips)
총 손실:
-19.79 USD (1 798 pips)
연속 최대 이익:
17 (20.86 USD)
연속 최대 이익:
34.63 USD (15)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
65.27%
최대 입금량:
101.86%
최근 거래:
20 분 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
3.60
롱(주식매수):
16 (43.24%)
숏(주식차입매도):
21 (56.76%)
수익 요인:
2.96
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
1.73 USD
평균 손실:
-6.60 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.43 USD)
연속 최대 손실:
-10.68 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.70 USD
최대한의:
10.80 USD (5.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.28% (10.72 USD)
자본금별:
49.17% (129.63 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 39
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 4.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.25 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +20.86 USD
연속 최대 손실: -7.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29522
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real7
2.81 × 192
94 더...
리뷰 없음
2026.01.12 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 22:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 21:07
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 21:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:21
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 08:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 08:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
