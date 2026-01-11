- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
17 (80.95%)
손실 거래:
4 (19.05%)
최고의 거래:
32.12 USD
최악의 거래:
-8.35 USD
총 수익:
118.21 USD (103 309 pips)
총 손실:
-25.35 USD (25 354 pips)
연속 최대 이익:
16 (117.67 USD)
연속 최대 이익:
117.67 USD (16)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
5.46
롱(주식매수):
5 (23.81%)
숏(주식차입매도):
16 (76.19%)
수익 요인:
4.66
기대수익:
4.42 USD
평균 이익:
6.95 USD
평균 손실:
-6.34 USD
연속 최대 손실:
3 (-17.00 USD)
연속 최대 손실:
-17.00 USD (3)
월별 성장률:
93.07%
Algo 트레이딩:
33%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.81 USD
최대한의:
17.00 USD (8.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|91
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|201
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +32.12 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +117.67 USD
연속 최대 손실: -17.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|87.00 × 1
iron discipline!
리뷰 없음