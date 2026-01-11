- 자본
- 축소
트레이드:
5
이익 거래:
5 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
5.23 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
9.16 USD (915 pips)
총 손실:
-0.75 USD
연속 최대 이익:
5 (9.16 USD)
연속 최대 이익:
9.16 USD (5)
샤프 비율:
1.01
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
56.07
롱(주식매수):
4 (80.00%)
숏(주식차입매도):
1 (20.00%)
수익 요인:
12.21
기대수익:
1.83 USD
평균 이익:
1.83 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
20.44%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.15 USD
최대한의:
0.15 USD (1.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETCUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETCUSD
|142
|XAUUSD
|773
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DanaGlobal-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
