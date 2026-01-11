시그널섹션
Muhammad Ali S E

Setelancuan

Muhammad Ali S E
0 리뷰
1
0 / 0 USD
0%
DanaGlobal-Server
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5
이익 거래:
5 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
5.23 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
9.16 USD (915 pips)
총 손실:
-0.75 USD
연속 최대 이익:
5 (9.16 USD)
연속 최대 이익:
9.16 USD (5)
샤프 비율:
1.01
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
56.07
롱(주식매수):
4 (80.00%)
숏(주식차입매도):
1 (20.00%)
수익 요인:
12.21
기대수익:
1.83 USD
평균 이익:
1.83 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
20.44%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.15 USD
최대한의:
0.15 USD (1.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
ETCUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
ETCUSD 1
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
ETCUSD 142
XAUUSD 773
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5.23 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +9.16 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DanaGlobal-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.11 01:01
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
