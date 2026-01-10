- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
13 (38.23%)
손실 거래:
21 (61.76%)
최고의 거래:
24.24 USD
최악의 거래:
-13.96 USD
총 수익:
77.35 USD (48 832 pips)
총 손실:
-88.61 USD (77 172 pips)
연속 최대 이익:
4 (42.73 USD)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
22 분
회복 요인:
-0.22
롱(주식매수):
31 (91.18%)
숏(주식차입매도):
3 (8.82%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-0.33 USD
평균 이익:
5.95 USD
평균 손실:
-4.22 USD
연속 최대 손실:
11 (-41.67 USD)
월별 성장률:
-9.68%
Algo 트레이딩:
8%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.03 USD
최대한의:
50.72 USD (82.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|-28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.24 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +42.73 USD
연속 최대 손실: -41.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Live demonstration of Fireblood Ultimate Multi-Symbol Scalper v2.6.8 – institutional-grade, correlation-aware scalper focused on XAUUSD\
Key highlights:
- Conservative risk (0.8–1.0% per trade)
- Trailing stop, breakeven & partial closes enabled
- Weekly session health system (GREEN/AMBER/RED) – very strict drawdown control
- Prop-firm friendly settings (daily DD & profit limits active)
- Max 2–3 positions per symbol, max 10–12 trades/day
- Low spread ECN broker, VPS 24/5
Goal: Steady growth with maximum discipline – no revenge, no overtrading. Perfect preview before buying the full EA on MQL5 Market.
Risk note: Trading involves risk. Past/demo performance is not a guarantee of future results.
Join the winners. Stack smart. What color is your Bugatti gonna be? 💰🔥
리뷰 없음