트레이드:
103
이익 거래:
83 (80.58%)
손실 거래:
20 (19.42%)
최고의 거래:
27.89 USD
최악의 거래:
-24.95 USD
총 수익:
353.21 USD (445 411 pips)
총 손실:
-149.96 USD (97 152 pips)
연속 최대 이익:
20 (67.56 USD)
연속 최대 이익:
85.78 USD (6)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
100
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
2.64
롱(주식매수):
83 (80.58%)
숏(주식차입매도):
20 (19.42%)
수익 요인:
2.36
기대수익:
1.97 USD
평균 이익:
4.26 USD
평균 손실:
-7.50 USD
연속 최대 손실:
4 (-65.06 USD)
연속 최대 손실:
-65.06 USD (4)
월별 성장률:
992.92%
Algo 트레이딩:
6%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.22 USD
최대한의:
77.05 USD (62.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|97
|BTCUSDm
|5
|GBPUSDm
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|185
|BTCUSDm
|19
|GBPUSDm
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|161K
|BTCUSDm
|188K
|GBPUSDm
|-24
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
최고의 거래: +27.89 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +67.56 USD
연속 최대 손실: -65.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
