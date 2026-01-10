- 자본
- 축소
트레이드:
72
이익 거래:
23 (31.94%)
손실 거래:
49 (68.06%)
최고의 거래:
8.90 USD
최악의 거래:
-19.61 USD
총 수익:
122.77 USD (118 997 pips)
총 손실:
-322.06 USD (262 443 pips)
연속 최대 이익:
15 (68.42 USD)
연속 최대 이익:
68.42 USD (15)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
115 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.99
롱(주식매수):
26 (36.11%)
숏(주식차입매도):
46 (63.89%)
수익 요인:
0.38
기대수익:
-2.77 USD
평균 이익:
5.34 USD
평균 손실:
-6.57 USD
연속 최대 손실:
27 (-173.97 USD)
연속 최대 손실:
-173.97 USD (27)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
199.29 USD
최대한의:
200.97 USD (159.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|T100.ifx_m
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|T100.ifx_m
|-199
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|T100.ifx_m
|-143K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.90 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 27
연속 최대 이익: +68.42 USD
연속 최대 손실: -173.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IFXBrokers-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
