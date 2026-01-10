시그널섹션
Chupu Lin

Test3

Chupu Lin
0 리뷰
36
0 / 0 USD
0%
Exness-Real2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
122
이익 거래:
48 (39.34%)
손실 거래:
74 (60.66%)
최고의 거래:
4.67 USD
최악의 거래:
-1.74 USD
총 수익:
83.31 USD (592 125 pips)
총 손실:
-8.52 USD (31 577 pips)
연속 최대 이익:
20 (62.67 USD)
연속 최대 이익:
62.67 USD (20)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
122
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
17.52
롱(주식매수):
70 (57.38%)
숏(주식차입매도):
52 (42.62%)
수익 요인:
9.78
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
1.74 USD
평균 손실:
-0.12 USD
연속 최대 손실:
20 (-0.64 USD)
연속 최대 손실:
-4.27 USD (3)
월별 성장률:
74.79%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.27 USD (2.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USTECm 70
XAUUSDm 34
BTCUSDm 17
US30m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USTECm -2
XAUUSDm 16
BTCUSDm 61
US30m 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USTECm -22K
XAUUSDm 16K
BTCUSDm 567K
US30m -20
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.67 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +62.67 USD
연속 최대 손실: -0.64 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real2
0.00 × 2
Exness-Real28
8.67 × 18
리뷰 없음
2026.01.10 11:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 11:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
