트레이드:
122
이익 거래:
48 (39.34%)
손실 거래:
74 (60.66%)
최고의 거래:
4.67 USD
최악의 거래:
-1.74 USD
총 수익:
83.31 USD (592 125 pips)
총 손실:
-8.52 USD (31 577 pips)
연속 최대 이익:
20 (62.67 USD)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
122
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
17.52
롱(주식매수):
70 (57.38%)
숏(주식차입매도):
52 (42.62%)
수익 요인:
9.78
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
1.74 USD
평균 손실:
-0.12 USD
연속 최대 손실:
20 (-0.64 USD)
월별 성장률:
74.79%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.27 USD (2.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTECm
|70
|XAUUSDm
|34
|BTCUSDm
|17
|US30m
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTECm
|-2
|XAUUSDm
|16
|BTCUSDm
|61
|US30m
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTECm
|-22K
|XAUUSDm
|16K
|BTCUSDm
|567K
|US30m
|-20
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
