시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Golden Trader
G Golden Akash

Golden Trader

G Golden Akash
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
21
이익 거래:
16 (76.19%)
손실 거래:
5 (23.81%)
최고의 거래:
12.10 USD
최악의 거래:
-9.84 USD
총 수익:
44.98 USD (42 377 pips)
총 손실:
-22.46 USD (9 006 pips)
연속 최대 이익:
10 (23.64 USD)
연속 최대 이익:
23.64 USD (10)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
2.24
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
21 (100.00%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
1.07 USD
평균 이익:
2.81 USD
평균 손실:
-4.49 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.06 USD)
연속 최대 손실:
-10.06 USD (2)
월별 성장률:
5.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.57 USD
최대한의:
10.06 USD (1.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.92% (10.06 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDm 9
GBPUSDm 7
BTCUSDm 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDm -6
GBPUSDm 7
BTCUSDm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDm -781
GBPUSDm 102
BTCUSDm 34K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +12.10 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +23.64 USD
연속 최대 손실: -10.06 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Be a part of successful trader, and grow with me for your financial independence.
리뷰 없음
2026.01.12 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.10 09:51
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5.08% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.39% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오