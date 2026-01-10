- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
16 (76.19%)
손실 거래:
5 (23.81%)
최고의 거래:
12.10 USD
최악의 거래:
-9.84 USD
총 수익:
44.98 USD (42 377 pips)
총 손실:
-22.46 USD (9 006 pips)
연속 최대 이익:
10 (23.64 USD)
연속 최대 이익:
23.64 USD (10)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
2.24
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
21 (100.00%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
1.07 USD
평균 이익:
2.81 USD
평균 손실:
-4.49 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.06 USD)
연속 최대 손실:
-10.06 USD (2)
월별 성장률:
5.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.57 USD
최대한의:
10.06 USD (1.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.92% (10.06 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|-6
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|21
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|-781
|GBPUSDm
|102
|BTCUSDm
|34K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.10 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +23.64 USD
연속 최대 손실: -10.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Be a part of successful trader, and grow with me for your financial independence.
