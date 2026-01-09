- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
16 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
8.98 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
34.24 USD (2 125 pips)
총 손실:
-0.68 USD
연속 최대 이익:
16 (34.24 USD)
연속 최대 이익:
34.24 USD (16)
샤프 비율:
0.85
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
167.80
롱(주식매수):
1 (6.25%)
숏(주식차입매도):
15 (93.75%)
수익 요인:
50.35
기대수익:
2.14 USD
평균 이익:
2.14 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
109.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.05 USD
최대한의:
0.20 USD (0.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Aixauea-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
