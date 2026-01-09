- 성장
트레이드:
71
이익 거래:
64 (90.14%)
손실 거래:
7 (9.86%)
최고의 거래:
5 005.00 USD
최악의 거래:
-121.50 USD
총 수익:
18 972.06 USD (84 700 pips)
총 손실:
-569.20 USD (5 691 pips)
연속 최대 이익:
58 (18 961.96 USD)
연속 최대 이익:
18 961.96 USD (58)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
0.56%
최대 입금량:
0.25%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
32.92
롱(주식매수):
64 (90.14%)
숏(주식차입매도):
7 (9.86%)
수익 요인:
33.33
기대수익:
259.20 USD
평균 이익:
296.44 USD
평균 손실:
-81.31 USD
연속 최대 손실:
4 (-484.50 USD)
연속 최대 손실:
-484.50 USD (4)
월별 성장률:
502.63%
연간 예측:
6 098.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
559.10 USD
최대한의:
559.10 USD (55.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.91% (559.10 USD)
자본금별:
0.06% (5.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|47
|XAGUSD.dmb
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.dmb
|5.3K
|XAGUSD.dmb
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.dmb
|53K
|XAGUSD.dmb
|26K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 005.00 USD
최악의 거래: -122 USD
연속 최대 이익: 58
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +18 961.96 USD
연속 최대 손실: -484.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Precious Metals BUY
• Trading only XAUUSD & XAGUSD
• BUY positions only
• Mid-term holding strategy
• Minimum recommended equity: $10,000
• Monthly target: ≥10% (market dependent) Trades may be held for multiple days.
Suitable for investors who prefer structured risk and metal-focused strategies.
리뷰 없음
