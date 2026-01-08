- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
25 (83.33%)
손실 거래:
5 (16.67%)
최고의 거래:
9.88 USD
최악의 거래:
-31.98 USD
총 수익:
68.52 USD (448 724 pips)
총 손실:
-63.22 USD (2 408 pips)
연속 최대 이익:
7 (19.17 USD)
연속 최대 이익:
19.29 USD (6)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
93.79%
최대 입금량:
87.96%
최근 거래:
54 분 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
0.14
롱(주식매수):
16 (53.33%)
숏(주식차입매도):
14 (46.67%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.18 USD
평균 이익:
2.74 USD
평균 손실:
-12.64 USD
연속 최대 손실:
2 (-22.25 USD)
연속 최대 손실:
-31.98 USD (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.93 USD
최대한의:
38.47 USD (29.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.23% (38.47 USD)
자본금별:
19.39% (20.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.88 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +19.17 USD
연속 최대 손실: -22.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
1
0%
30
83%
94%
1.08
0.18
USD
USD
29%
1:500