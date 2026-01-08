- 자본
- 축소
트레이드:
49
이익 거래:
28 (57.14%)
손실 거래:
21 (42.86%)
최고의 거래:
48.80 USD
최악의 거래:
-73.50 USD
총 수익:
466.80 USD (5 539 pips)
총 손실:
-815.22 USD (7 836 pips)
연속 최대 이익:
3 (56.41 USD)
연속 최대 이익:
65.32 USD (2)
샤프 비율:
-0.20
거래 활동:
2.05%
최대 입금량:
55.95%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
2 분
회복 요인:
-0.87
롱(주식매수):
20 (40.82%)
숏(주식차입매도):
29 (59.18%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-7.11 USD
평균 이익:
16.67 USD
평균 손실:
-38.82 USD
연속 최대 손실:
2 (-134.12 USD)
연속 최대 손실:
-134.12 USD (2)
월별 성장률:
-34.84%
Algo 트레이딩:
24%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
358.92 USD
최대한의:
401.41 USD (38.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.44% (400.78 USD)
자본금별:
6.06% (38.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|44
|BTCUSD.n
|2
|EURUSD.n
|2
|USDCNH.n
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.n
|-347
|BTCUSD.n
|1
|EURUSD.n
|-2
|USDCNH.n
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.n
|-2.1K
|BTCUSD.n
|-42
|EURUSD.n
|7
|USDCNH.n
|-152
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +48.80 USD
최악의 거래: -74 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +56.41 USD
연속 최대 손실: -134.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一
리뷰 없음