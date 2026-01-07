시그널섹션
Deivanayagam Deivanayagam Arumugam

Knight Rider USDJPY

Deivanayagam Deivanayagam Arumugam
0 리뷰
100
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
133
이익 거래:
74 (55.63%)
손실 거래:
59 (44.36%)
최고의 거래:
2.52 USD
최악의 거래:
-4.04 USD
총 수익:
44.48 USD (4 507 pips)
총 손실:
-69.09 USD (5 991 pips)
연속 최대 이익:
8 (3.41 USD)
연속 최대 이익:
4.35 USD (6)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
37 분
회복 요인:
-0.98
롱(주식매수):
89 (66.92%)
숏(주식차입매도):
44 (33.08%)
수익 요인:
0.64
기대수익:
-0.19 USD
평균 이익:
0.60 USD
평균 손실:
-1.17 USD
연속 최대 손실:
5 (-5.72 USD)
연속 최대 손실:
-6.99 USD (2)
월별 성장률:
-21.95%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.61 USD
최대한의:
25.07 USD (33.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 122
GBPJPY 9
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -11
GBPJPY -12
NZDUSD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -466
GBPJPY -806
NZDUSD -212
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2.52 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +3.41 USD
연속 최대 손실: -5.72 USD

Knight Rider USDJPY is a professional Expert Advisor signal service providing precision entry and exit strategies for USD/JPY forex trading. Algorithm-driven, risk-managed, and backed by years of strategy development. Complete Expert Advisor code will be released on MQL5 Market soon with full strategy documentation and explanation. Subscribe now to follow the signals before the code launch!!!
리뷰 없음
2026.01.07 18:56
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 1.85% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 18:56
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.57% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
