Pavithran T

Trade Ecosystem

Pavithran T
0 리뷰
199
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2022 934%
Aixauea-Trade
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
471
이익 거래:
334 (70.91%)
손실 거래:
137 (29.09%)
최고의 거래:
5 318.50 USD
최악의 거래:
-299.00 USD
총 수익:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
총 손실:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
연속 최대 이익:
33 (4 562.30 USD)
5 557.10 USD (10)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
49 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
33.48
롱(주식매수):
316 (67.09%)
숏(주식차입매도):
155 (32.91%)
수익 요인:
7.74
기대수익:
79.47 USD
평균 이익:
128.69 USD
평균 손실:
-40.54 USD
연속 최대 손실:
9 (-31.20 USD)
연속 최대 손실:
-759.00 USD (5)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.23 USD
최대한의:
1 118.10 USD (2.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.51% (1 117.60 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 326
BRNUSD 29
EURUSD 22
GBPUSD 19
USDJPY 17
USDCAD 9
GBPAUD 8
GBPJPY 7
EURGBP 7
USDCHF 6
AUDUSD 6
EURAUD 6
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDUSD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 32K
BRNUSD 1.9K
EURUSD 202
GBPUSD 662
USDJPY 578
USDCAD 378
GBPAUD 234
GBPJPY 116
EURGBP 351
USDCHF 11
AUDUSD 339
EURAUD 385
GBPCAD 40
EURCAD 11
NZDUSD -14
GBPNZD 14
AUDNZD -122
EURJPY 23
GBPCHF 62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 18M
BRNUSD 28M
EURUSD 50K
GBPUSD 93K
USDJPY -66K
USDCAD -7.8K
GBPAUD 105K
GBPJPY 264K
EURGBP 11K
USDCHF -28K
AUDUSD 12K
EURAUD 59K
GBPCAD 32K
EURCAD 544
NZDUSD -3.8K
GBPNZD 41K
AUDNZD -8.9K
EURJPY 15K
GBPCHF 5.1K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 318.50 USD
최악의 거래: -299 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +4 562.30 USD
연속 최대 손실: -31.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Aixauea-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.07 15:53
Trading operations on the account were performed for only 211 days. This comprises 15.21% of days out of the 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
80% of growth achieved within 69 days. This comprises 4.97% of days out of 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
