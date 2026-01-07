- 자본
- 축소
트레이드:
471
이익 거래:
334 (70.91%)
손실 거래:
137 (29.09%)
최고의 거래:
5 318.50 USD
최악의 거래:
-299.00 USD
총 수익:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
총 손실:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
연속 최대 이익:
33 (4 562.30 USD)
연속 최대 이익:
5 557.10 USD (10)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
49 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
33.48
롱(주식매수):
316 (67.09%)
숏(주식차입매도):
155 (32.91%)
수익 요인:
7.74
기대수익:
79.47 USD
평균 이익:
128.69 USD
평균 손실:
-40.54 USD
연속 최대 손실:
9 (-31.20 USD)
연속 최대 손실:
-759.00 USD (5)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.23 USD
최대한의:
1 118.10 USD (2.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.51% (1 117.60 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|326
|BRNUSD
|29
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|17
|USDCAD
|9
|GBPAUD
|8
|GBPJPY
|7
|EURGBP
|7
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|32K
|BRNUSD
|1.9K
|EURUSD
|202
|GBPUSD
|662
|USDJPY
|578
|USDCAD
|378
|GBPAUD
|234
|GBPJPY
|116
|EURGBP
|351
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|339
|EURAUD
|385
|GBPCAD
|40
|EURCAD
|11
|NZDUSD
|-14
|GBPNZD
|14
|AUDNZD
|-122
|EURJPY
|23
|GBPCHF
|62
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|18M
|BRNUSD
|28M
|EURUSD
|50K
|GBPUSD
|93K
|USDJPY
|-66K
|USDCAD
|-7.8K
|GBPAUD
|105K
|GBPJPY
|264K
|EURGBP
|11K
|USDCHF
|-28K
|AUDUSD
|12K
|EURAUD
|59K
|GBPCAD
|32K
|EURCAD
|544
|NZDUSD
|-3.8K
|GBPNZD
|41K
|AUDNZD
|-8.9K
|EURJPY
|15K
|GBPCHF
|5.1K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 318.50 USD
최악의 거래: -299 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +4 562.30 USD
연속 최대 손실: -31.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Aixauea-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음