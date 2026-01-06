- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
3 (17.64%)
손실 거래:
14 (82.35%)
최고의 거래:
24.97 USD
최악의 거래:
-3.54 USD
총 수익:
26.20 USD (26 196 pips)
총 손실:
-24.74 USD (24 755 pips)
연속 최대 이익:
2 (1.23 USD)
연속 최대 이익:
24.97 USD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
74.26%
최대 입금량:
75.61%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
27 분
회복 요인:
0.06
롱(주식매수):
17 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
8.73 USD
평균 손실:
-1.77 USD
연속 최대 손실:
8 (-23.59 USD)
연속 최대 손실:
-23.59 USD (8)
Algo 트레이딩:
35%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.69 USD
최대한의:
23.59 USD (18.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.86% (23.59 USD)
자본금별:
20.46% (22.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.97 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1.23 USD
연속 최대 손실: -23.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음