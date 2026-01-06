시그널섹션
Xing Chen Lin

Midpoint

Xing Chen Lin
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2026 2%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8
이익 거래:
3 (37.50%)
손실 거래:
5 (62.50%)
최고의 거래:
53.50 USD
최악의 거래:
-14.50 USD
총 수익:
57.99 USD (555 pips)
총 손실:
-41.55 USD (3 981 pips)
연속 최대 이익:
2 (4.49 USD)
연속 최대 이익:
53.50 USD (1)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
0.40
롱(주식매수):
1 (12.50%)
숏(주식차입매도):
7 (87.50%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
2.06 USD
평균 이익:
19.33 USD
평균 손실:
-8.31 USD
연속 최대 손실:
5 (-39.84 USD)
연속 최대 손실:
-39.84 USD (5)
월별 성장률:
1.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
37.06 USD
최대한의:
41.49 USD (4.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.98% (39.99 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.n 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.n 16
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.n -3.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +53.50 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +4.49 USD
연속 최대 손실: -39.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.06 20:35
Share of trading days is too low
2026.01.06 20:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 01:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
