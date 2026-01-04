시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / IBX
Ihor Bortniak

IBX

Ihor Bortniak
0 리뷰
8
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 93%
Bybit-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
83
이익 거래:
73 (87.95%)
손실 거래:
10 (12.05%)
최고의 거래:
23.60 UST
최악의 거래:
-5.40 UST
총 수익:
365.92 UST (6 859 pips)
총 손실:
-64.29 UST (234 pips)
연속 최대 이익:
20 (65.39 UST)
연속 최대 이익:
82.26 UST (14)
샤프 비율:
0.81
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
22.78
롱(주식매수):
57 (68.67%)
숏(주식차입매도):
26 (31.33%)
수익 요인:
5.69
기대수익:
3.63 UST
평균 이익:
5.01 UST
평균 손실:
-6.43 UST
연속 최대 손실:
3 (-0.45 UST)
연속 최대 손실:
-5.40 UST (1)
월별 성장률:
4.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 UST
최대한의:
13.24 UST (4.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.95% (12.94 UST)
자본금별:
0.00% (0.00 UST)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD+ 68
EURUSD+ 13
XAUUSD+ 1
NAS100 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD+ 269
EURUSD+ 25
XAUUSD+ 2
NAS100 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD+ 4.7K
EURUSD+ 451
XAUUSD+ 186
NAS100 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +23.60 UST
최악의 거래: -5 UST
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +65.39 UST
연속 최대 손실: -0.45 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
리뷰 없음
2026.01.04 22:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
