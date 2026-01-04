- 자본
트레이드:
83
이익 거래:
73 (87.95%)
손실 거래:
10 (12.05%)
최고의 거래:
23.60 UST
최악의 거래:
-5.40 UST
총 수익:
365.92 UST (6 859 pips)
총 손실:
-64.29 UST (234 pips)
연속 최대 이익:
20 (65.39 UST)
연속 최대 이익:
82.26 UST (14)
샤프 비율:
0.81
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
22.78
롱(주식매수):
57 (68.67%)
숏(주식차입매도):
26 (31.33%)
수익 요인:
5.69
기대수익:
3.63 UST
평균 이익:
5.01 UST
평균 손실:
-6.43 UST
연속 최대 손실:
3 (-0.45 UST)
연속 최대 손실:
-5.40 UST (1)
월별 성장률:
4.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 UST
최대한의:
13.24 UST (4.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.95% (12.94 UST)
자본금별:
0.00% (0.00 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|68
|EURUSD+
|13
|XAUUSD+
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|269
|EURUSD+
|25
|XAUUSD+
|2
|NAS100
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|4.7K
|EURUSD+
|451
|XAUUSD+
|186
|NAS100
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
