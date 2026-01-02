- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
4 (40.00%)
손실 거래:
6 (60.00%)
최고의 거래:
60.00 USD
최악의 거래:
-60.18 USD
총 수익:
158.32 USD (5 743 pips)
총 손실:
-239.35 USD (10 743 pips)
연속 최대 이익:
3 (130.38 USD)
연속 최대 이익:
130.38 USD (3)
샤프 비율:
-0.18
거래 활동:
68.06%
최대 입금량:
6.79%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.38
롱(주식매수):
4 (40.00%)
숏(주식차입매도):
6 (60.00%)
수익 요인:
0.66
기대수익:
-8.10 USD
평균 이익:
39.58 USD
평균 손실:
-39.89 USD
연속 최대 손실:
4 (-162.77 USD)
연속 최대 손실:
-162.77 USD (4)
월별 성장률:
-8.10%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
81.03 USD
최대한의:
211.41 USD (18.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.70% (211.41 USD)
자본금별:
18.57% (209.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-81
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.00 USD
최악의 거래: -60 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +130.38 USD
연속 최대 손실: -162.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
