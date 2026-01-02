- 자본
- 축소
트레이드:
39
이익 거래:
23 (58.97%)
손실 거래:
16 (41.03%)
최고의 거래:
212.00 USD
최악의 거래:
-506.70 USD
총 수익:
1 115.92 USD (16 219 pips)
총 손실:
-1 760.74 USD (17 174 pips)
연속 최대 이익:
8 (460.56 USD)
연속 최대 이익:
460.56 USD (8)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
39.07%
최대 입금량:
172.78%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.57
롱(주식매수):
25 (64.10%)
숏(주식차입매도):
14 (35.90%)
수익 요인:
0.63
기대수익:
-16.53 USD
평균 이익:
48.52 USD
평균 손실:
-110.05 USD
연속 최대 손실:
7 (-416.64 USD)
연속 최대 손실:
-949.20 USD (4)
월별 성장률:
-64.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
813.48 USD
최대한의:
1 138.98 USD (85.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
85.93% (1 138.98 USD)
자본금별:
69.43% (908.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|37
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|-650
|BTCUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-3.5K
|BTCUSD
|2.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
