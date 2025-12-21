- 자본
- 축소
트레이드:
887
이익 거래:
605 (68.20%)
손실 거래:
282 (31.79%)
최고의 거래:
40.54 USD
최악의 거래:
-162.03 USD
총 수익:
1 677.06 USD (119 597 pips)
총 손실:
-1 564.83 USD (150 271 pips)
연속 최대 이익:
11 (68.17 USD)
연속 최대 이익:
114.73 USD (7)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
53.15%
최대 입금량:
11.10%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
0.21
롱(주식매수):
402 (45.32%)
숏(주식차입매도):
485 (54.68%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.13 USD
평균 이익:
2.77 USD
평균 손실:
-5.55 USD
연속 최대 손실:
40 (-508.19 USD)
연속 최대 손실:
-508.19 USD (40)
월별 성장률:
6.85%
연간 예측:
83.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
537.12 USD
최대한의:
541.22 USD (53.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.90% (541.22 USD)
자본금별:
12.70% (262.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|885
|XAUUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|275
|XAUUSD
|-163
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-14K
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +40.54 USD
최악의 거래: -162 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 40
연속 최대 이익: +68.17 USD
연속 최대 손실: -508.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXCC-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live09
|0.14 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live06
|0.18 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.20 × 84
|
OrtegaCapital-Server
|0.24 × 106
|
XM.COM-Real 7
|0.47 × 19
|
CFHMarkets-Live1
|0.49 × 63
Trades USDJPY. Makes good profits with little DD. Safe to use.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-30%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
35
100%
887
68%
53%
1.07
0.13
USD
USD
52%
1:200