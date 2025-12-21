- 자본
- 축소
트레이드:
170
이익 거래:
62 (36.47%)
손실 거래:
108 (63.53%)
최고의 거래:
48.39 USD
최악의 거래:
-21.34 USD
총 수익:
908.91 USD (90 863 pips)
총 손실:
-800.50 USD (79 998 pips)
연속 최대 이익:
22 (234.25 USD)
연속 최대 이익:
234.25 USD (22)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
38.01%
최대 입금량:
9.32%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.21
롱(주식매수):
65 (38.24%)
숏(주식차입매도):
105 (61.76%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.64 USD
평균 이익:
14.66 USD
평균 손실:
-7.41 USD
연속 최대 손실:
35 (-302.79 USD)
연속 최대 손실:
-302.79 USD (35)
월별 성장률:
9.85%
Algo 트레이딩:
65%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
275.92 USD
최대한의:
510.17 USD (38.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.22% (510.17 USD)
자본금별:
9.69% (85.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.PRO
|108
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.PRO
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +48.39 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 35
연속 최대 이익: +234.25 USD
연속 최대 손실: -302.79 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Oval-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
65%
170
36%
38%
1.13
0.64
USD
USD
38%
1:100