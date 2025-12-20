- 자본
- 축소
트레이드:
2 569
이익 거래:
1 632 (63.52%)
손실 거래:
937 (36.47%)
최고의 거래:
7 740.36 USD
최악의 거래:
-2 768.68 USD
총 수익:
125 782.65 USD (2 130 142 pips)
총 손실:
-86 097.22 USD (838 422 pips)
연속 최대 이익:
14 (205.07 USD)
연속 최대 이익:
17 109.67 USD (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
31.34%
최대 입금량:
5.07%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.67
롱(주식매수):
1 282 (49.90%)
숏(주식차입매도):
1 287 (50.10%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
15.45 USD
평균 이익:
77.07 USD
평균 손실:
-91.89 USD
연속 최대 손실:
14 (-15 794.04 USD)
연속 최대 손실:
-22 812.09 USD (12)
월별 성장률:
2.88%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
23 735.04 USD (4.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.64% (23 735.04 USD)
자본금별:
27.87% (142 403.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|2563
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.UScent
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.UScent
|3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7 740.36 USD
최악의 거래: -2 769 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +205.07 USD
연속 최대 손실: -15 794.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GinzoNetwork-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
