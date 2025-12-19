- 자본
- 축소
트레이드:
75
이익 거래:
54 (72.00%)
손실 거래:
21 (28.00%)
최고의 거래:
245.50 USD
최악의 거래:
-287.30 USD
총 수익:
3 066.00 USD (28 697 pips)
총 손실:
-2 235.30 USD (18 634 pips)
연속 최대 이익:
12 (799.90 USD)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
23.00%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.49
롱(주식매수):
56 (74.67%)
숏(주식차입매도):
19 (25.33%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
11.08 USD
평균 이익:
56.78 USD
평균 손실:
-106.44 USD
연속 최대 손실:
3 (-331.40 USD)
연속 최대 손실:
-447.90 USD (2)
월별 성장률:
19.11%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
181.10 USD
최대한의:
557.10 USD (10.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.34% (556.10 USD)
자본금별:
74.90% (3 892.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.dmb
|831
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.dmb
|10K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Tectra Strategy 2 lower deposites
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
7
0%
75
72%
45%
1.37
11.08
USD
USD
75%
1:100