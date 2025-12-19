시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Tectra Strategy 2
Vino Alex Andro Susanto

Tectra Strategy 2

Vino Alex Andro Susanto
0 리뷰
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
12%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
75
이익 거래:
54 (72.00%)
손실 거래:
21 (28.00%)
최고의 거래:
245.50 USD
최악의 거래:
-287.30 USD
총 수익:
3 066.00 USD (28 697 pips)
총 손실:
-2 235.30 USD (18 634 pips)
연속 최대 이익:
12 (799.90 USD)
연속 최대 이익:
799.90 USD (12)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
23.00%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.49
롱(주식매수):
56 (74.67%)
숏(주식차입매도):
19 (25.33%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
11.08 USD
평균 이익:
56.78 USD
평균 손실:
-106.44 USD
연속 최대 손실:
3 (-331.40 USD)
연속 최대 손실:
-447.90 USD (2)
월별 성장률:
19.11%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
181.10 USD
최대한의:
557.10 USD (10.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.34% (556.10 USD)
자본금별:
74.90% (3 892.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.dmb 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.dmb 831
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.dmb 10K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +245.50 USD
최악의 거래: -287 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +799.90 USD
연속 최대 손실: -331.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Tectra Strategy 2 lower deposites
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 04:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
