트레이드:
56
이익 거래:
44 (78.57%)
손실 거래:
12 (21.43%)
최고의 거래:
2.28 USD
최악의 거래:
-4.27 USD
총 수익:
22.63 USD (2 418 pips)
총 손실:
-8.46 USD (473 pips)
연속 최대 이익:
10 (3.75 USD)
연속 최대 이익:
6.58 USD (5)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
11.02%
최대 입금량:
4.74%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.16
롱(주식매수):
20 (35.71%)
숏(주식차입매도):
36 (64.29%)
수익 요인:
2.67
기대수익:
0.25 USD
평균 이익:
0.51 USD
평균 손실:
-0.71 USD
연속 최대 손실:
3 (-6.56 USD)
연속 최대 손실:
-6.56 USD (3)
월별 성장률:
13.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6.56 USD (4.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.99% (6.56 USD)
자본금별:
3.02% (3.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|41
|USDJPY
|11
|XAUUSD
|2
|AUDCAD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|13
|USDJPY
|1
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|227
|XAUUSD
|329
|AUDCAD
|-138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.28 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +3.75 USD
연속 최대 손실: -6.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.11 × 162
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 150
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.02 × 1019
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 434
|
Pepperstone-Edge07
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 501
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.24 × 21
|
PlaceATrade-Real-4
|3.63 × 288
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.96 × 93
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital.
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY
✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
contact us via whatsapp @+234 7018739794
