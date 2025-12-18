시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MazSmallSignal
Mazhar Husain Shaikh

MazSmallSignal

Mazhar Husain Shaikh
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
113
이익 거래:
100 (88.49%)
손실 거래:
13 (11.50%)
최고의 거래:
220.79 USD
최악의 거래:
-27.78 USD
총 수익:
684.67 USD (95 229 pips)
총 손실:
-260.87 USD (258 699 pips)
연속 최대 이익:
52 (172.74 USD)
연속 최대 이익:
434.91 USD (3)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
50.85%
최대 입금량:
74.13%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.63
롱(주식매수):
61 (53.98%)
숏(주식차입매도):
52 (46.02%)
수익 요인:
2.62
기대수익:
3.75 USD
평균 이익:
6.85 USD
평균 손실:
-20.07 USD
연속 최대 손실:
10 (-259.28 USD)
연속 최대 손실:
-259.28 USD (10)
월별 성장률:
3.93%
Algo 트레이딩:
48%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.11 USD
최대한의:
259.28 USD (2.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.35% (259.28 USD)
자본금별:
5.55% (611.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US_TECH100 58
GOLD 19
SILVER 14
USDJPY 12
NATURAL_GAS 6
CrudeOIL 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US_TECH100 298
GOLD 28
SILVER 70
USDJPY 7
NATURAL_GAS 13
CrudeOIL 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US_TECH100 -167K
GOLD 2.8K
SILVER 698
USDJPY 325
NATURAL_GAS 18
CrudeOIL 7
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +220.79 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +172.74 USD
연속 최대 손실: -259.28 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 1-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
0% algo

Trades are based on technical analysis, analysts views and news. 

Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well. 

리뷰 없음
2026.01.06 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
