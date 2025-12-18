- 자본
- 축소
트레이드:
113
이익 거래:
100 (88.49%)
손실 거래:
13 (11.50%)
최고의 거래:
220.79 USD
최악의 거래:
-27.78 USD
총 수익:
684.67 USD (95 229 pips)
총 손실:
-260.87 USD (258 699 pips)
연속 최대 이익:
52 (172.74 USD)
연속 최대 이익:
434.91 USD (3)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
50.85%
최대 입금량:
74.13%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.63
롱(주식매수):
61 (53.98%)
숏(주식차입매도):
52 (46.02%)
수익 요인:
2.62
기대수익:
3.75 USD
평균 이익:
6.85 USD
평균 손실:
-20.07 USD
연속 최대 손실:
10 (-259.28 USD)
연속 최대 손실:
-259.28 USD (10)
월별 성장률:
3.93%
Algo 트레이딩:
48%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.11 USD
최대한의:
259.28 USD (2.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.35% (259.28 USD)
자본금별:
5.55% (611.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US_TECH100
|58
|GOLD
|19
|SILVER
|14
|USDJPY
|12
|NATURAL_GAS
|6
|CrudeOIL
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US_TECH100
|298
|GOLD
|28
|SILVER
|70
|USDJPY
|7
|NATURAL_GAS
|13
|CrudeOIL
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US_TECH100
|-167K
|GOLD
|2.8K
|SILVER
|698
|USDJPY
|325
|NATURAL_GAS
|18
|CrudeOIL
|7
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +220.79 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +172.74 USD
연속 최대 손실: -259.28 USD
0% algo
Trades are based on technical analysis, analysts views and news.
Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
3
48%
113
88%
51%
2.62
3.75
USD
USD
6%
1:400