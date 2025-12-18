- 자본
트레이드:
738
이익 거래:
730 (98.91%)
손실 거래:
8 (1.08%)
최고의 거래:
99.57 USD
최악의 거래:
-1.72 USD
총 수익:
2 653.74 USD (253 424 pips)
총 손실:
-6.49 USD (2 913 pips)
연속 최대 이익:
359 (1 305.46 USD)
연속 최대 이익:
1 305.46 USD (359)
샤프 비율:
0.64
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
7.07%
최근 거래:
40 분 전
주별 거래 수:
88
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1539.10
롱(주식매수):
738 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
408.90
기대수익:
3.59 USD
평균 이익:
3.64 USD
평균 손실:
-0.81 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.98 USD)
연속 최대 손실:
-1.72 USD (1)
월별 성장률:
25.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.72 USD (0.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.02% (1.72 USD)
자본금별:
27.75% (4 190.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|738
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|2.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|256K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
최고의 거래: +99.57 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 359
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 305.46 USD
연속 최대 손실: -0.98 USD
Gold Buy Only Strategy
Designed for balance-aligned trade management
Tested on multiple accounts
Balanced growth with risk control
