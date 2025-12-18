- 자본
- 축소
트레이드:
307
이익 거래:
207 (67.42%)
손실 거래:
100 (32.57%)
최고의 거래:
35.22 USD
최악의 거래:
-26.02 USD
총 수익:
760.64 USD (142 762 pips)
총 손실:
-505.71 USD (302 762 pips)
연속 최대 이익:
20 (130.57 USD)
연속 최대 이익:
130.57 USD (20)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
11.53%
최대 입금량:
11.53%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
28 분
회복 요인:
1.47
롱(주식매수):
72 (23.45%)
숏(주식차입매도):
235 (76.55%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
0.83 USD
평균 이익:
3.67 USD
평균 손실:
-5.06 USD
연속 최대 손실:
12 (-99.19 USD)
연속 최대 손실:
-99.19 USD (12)
월별 성장률:
25.39%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
173.45 USD (12.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.33% (173.45 USD)
자본금별:
7.51% (75.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|288
|BTCUSD
|16
|XAGUSD.s
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|304
|BTCUSD
|-18
|XAGUSD.s
|-31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|31K
|BTCUSD
|-191K
|XAGUSD.s
|-620
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +35.22 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +130.57 USD
연속 최대 손실: -99.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PUPrime-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.
- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.
