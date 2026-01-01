시그널섹션
시그널
404

안타깝게도 이 시그널은 데이터베이스에서 찾을 수 없습니다

요청한 시그널이 삭제되었을 수 있습니다. 그러나 다른 활성화된 시그널 및 공급업자의 거대한 데이터베이스는 사용자의 의지대로 유지됩니다. 가장 적절한 것을 선택하시고, 접속하신 후, 터미널 사본 거래를 자동으로 설정하십시오.

새 시그널 선택

다른 MetaTrader 5 시그널을 확인할 수 있습니다:

THPX3
성장
3 491%
구독자
2
40
트레이드
2546
이익
59%
수익 요인
1.48
최대 DD
36%
NoPain MT5
성장
1 653%
구독자
79
218
트레이드
5545
이익
63%
수익 요인
1.68
최대 DD
21%
Daily Gold Sniper
성장
714%
구독자
34
49
트레이드
153
이익
95%
수익 요인
2.14
최대 DD
34%
SwissBot Gold Guardian
성장
1 777%
구독자
3
162
트레이드
650
이익
78%
수익 요인
3.16
최대 DD
38%
OnlyUJ
성장
312%
구독자
21
77
트레이드
462
이익
49%
수익 요인
1.44
최대 DD
17%
BreakThrustPro V2
성장
230%
구독자
16
64
트레이드
575
이익
58%
수익 요인
1.45
최대 DD
22%
Deux ex machina
성장
5 258%
구독자
3
243
트레이드
1485
이익
75%
수익 요인
1.86
최대 DD
26%
MagicGW audcad L
성장
1 821%
구독자
138
56
트레이드
1680
이익
79%
수익 요인
5.99
최대 DD
33%
MSC Gold Invest Pro
성장
554%
구독자
21
134
트레이드
1255
이익
78%
수익 요인
1.63
최대 DD
26%
GoldenBug ICM
성장
94%
구독자
15
72
트레이드
474
이익
49%
수익 요인
1.53
최대 DD
14%

적절한 시그널이 없습니까? MetaTrader 5용
이용 가능한 시그널 2319 중 하나를
선택 및 구독
하십시오

구독자는 시그널을 구독할 때 모든 실행 위험을 용인합니다. 과거의 통계로는 미래에 어떤 수익성도 보장할 수 없습니다.