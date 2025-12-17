- 자본
- 축소
트레이드:
1 001
이익 거래:
795 (79.42%)
손실 거래:
206 (20.58%)
최고의 거래:
373.80 USD
최악의 거래:
-1 332.90 USD
총 수익:
31 736.38 USD (155 665 pips)
총 손실:
-35 526.95 USD (160 335 pips)
연속 최대 이익:
22 (374.60 USD)
연속 최대 이익:
2 019.75 USD (11)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
68.99%
최대 입금량:
11.33%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
27 분
회복 요인:
-0.37
롱(주식매수):
412 (41.16%)
숏(주식차입매도):
589 (58.84%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-3.79 USD
평균 이익:
39.92 USD
평균 손실:
-172.46 USD
연속 최대 손실:
5 (-123.65 USD)
연속 최대 손실:
-4 869.45 USD (4)
월별 성장률:
-12.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 176.23 USD
최대한의:
10 264.25 USD (30.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.04% (10 241.85 USD)
자본금별:
9.41% (2 668.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1001
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|-3.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|-4.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +373.80 USD
최악의 거래: -1 333 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +374.60 USD
연속 최대 손실: -123.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 66 USD
-13%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
4
0%
1 001
79%
69%
0.89
-3.79
USD
USD
30%
1:500