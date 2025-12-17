- 자본
- 축소
트레이드:
149
이익 거래:
98 (65.77%)
손실 거래:
51 (34.23%)
최고의 거래:
48.88 USD
최악의 거래:
-18.72 USD
총 수익:
318.15 USD (9 509 pips)
총 손실:
-181.42 USD (7 882 pips)
연속 최대 이익:
13 (16.44 USD)
연속 최대 이익:
94.90 USD (2)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
98.99%
최대 입금량:
24.95%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.91
롱(주식매수):
83 (55.70%)
숏(주식차입매도):
66 (44.30%)
수익 요인:
1.75
기대수익:
0.92 USD
평균 이익:
3.25 USD
평균 손실:
-3.56 USD
연속 최대 손실:
11 (-4.96 USD)
연속 최대 손실:
-45.45 USD (3)
월별 성장률:
9.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
46.92 USD (3.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.15% (45.45 USD)
자본금별:
51.67% (564.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD-STD
|137
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD-STD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +48.88 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +16.44 USD
연속 최대 손실: -4.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Slow and steady 20% profit per month target.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
14%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
0%
149
65%
99%
1.75
0.92
USD
USD
52%
1:500