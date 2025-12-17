시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Slow and Steady Consistent
Daniel Jason Esdale

Slow and Steady Consistent

Daniel Jason Esdale
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
VTMarkets-Live 2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
149
이익 거래:
98 (65.77%)
손실 거래:
51 (34.23%)
최고의 거래:
48.88 USD
최악의 거래:
-18.72 USD
총 수익:
318.15 USD (9 509 pips)
총 손실:
-181.42 USD (7 882 pips)
연속 최대 이익:
13 (16.44 USD)
연속 최대 이익:
94.90 USD (2)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
98.99%
최대 입금량:
24.95%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.91
롱(주식매수):
83 (55.70%)
숏(주식차입매도):
66 (44.30%)
수익 요인:
1.75
기대수익:
0.92 USD
평균 이익:
3.25 USD
평균 손실:
-3.56 USD
연속 최대 손실:
11 (-4.96 USD)
연속 최대 손실:
-45.45 USD (3)
월별 성장률:
9.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
46.92 USD (3.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.15% (45.45 USD)
자본금별:
51.67% (564.40 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD-STD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD-STD 137
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD-STD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +48.88 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +16.44 USD
연속 최대 손실: -4.96 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Slow and steady 20% profit per month target. 
리뷰 없음
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 03:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 18:56
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 08:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 04:41
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.07 03:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 02:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 01:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
