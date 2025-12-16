- 자본
- 축소
트레이드:
75
이익 거래:
49 (65.33%)
손실 거래:
26 (34.67%)
최고의 거래:
1 687.66 USD
최악의 거래:
-1 802.25 USD
총 수익:
16 694.54 USD (169 212 pips)
총 손실:
-10 544.22 USD (104 200 pips)
연속 최대 이익:
10 (3 511.05 USD)
연속 최대 이익:
3 633.90 USD (4)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
79.46%
최대 입금량:
13.14%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
1.09
롱(주식매수):
49 (65.33%)
숏(주식차입매도):
26 (34.67%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
82.00 USD
평균 이익:
340.70 USD
평균 손실:
-405.55 USD
연속 최대 손실:
4 (-3 893.70 USD)
연속 최대 손실:
-3 893.70 USD (4)
월별 성장률:
6.15%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
584.11 USD
최대한의:
5 645.37 USD (5.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.37% (5 645.28 USD)
자본금별:
3.40% (3 446.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 687.66 USD
최악의 거래: -1 802 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +3 511.05 USD
연속 최대 손실: -3 893.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.34 × 928
|
FBS-Real
|10.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 70 USD
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
4
100%
75
65%
79%
1.58
82.00
USD
USD
5%
1:200