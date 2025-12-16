- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
24 (80.00%)
손실 거래:
6 (20.00%)
최고의 거래:
6.14 USD
최악의 거래:
-23.61 USD
총 수익:
60.01 USD (6 136 pips)
총 손실:
-29.81 USD (2 944 pips)
연속 최대 이익:
8 (20.89 USD)
연속 최대 이익:
20.89 USD (8)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
0.51%
최대 입금량:
6.93%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
1.28
롱(주식매수):
19 (63.33%)
숏(주식차입매도):
11 (36.67%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
1.01 USD
평균 이익:
2.50 USD
평균 손실:
-4.97 USD
연속 최대 손실:
1 (-23.61 USD)
연속 최대 손실:
-23.61 USD (1)
월별 성장률:
5.12%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
23.61 USD (15.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.83% (23.61 USD)
자본금별:
13.23% (19.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.14 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +20.89 USD
연속 최대 손실: -23.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
黄金策略，一次一单
大周期的顺势突破
每单都带动态止盈止损
建议200仓位一倍跟单
交流学习可以加微：jjj117118119
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 39 USD
30%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
9
100%
30
80%
1%
2.01
1.01
USD
USD
16%
1:500