Carlos Calvo Carcelen

CCC

Carlos Calvo Carcelen
0 리뷰
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -11%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
871
이익 거래:
595 (68.31%)
손실 거래:
276 (31.69%)
최고의 거래:
80.16 USD
최악의 거래:
-158.52 USD
총 수익:
2 439.80 USD (3 475 263 pips)
총 손실:
-2 477.21 USD (3 150 578 pips)
연속 최대 이익:
39 (95.02 USD)
연속 최대 이익:
117.02 USD (6)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
91.82%
최대 입금량:
34.37%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
73
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.08
롱(주식매수):
487 (55.91%)
숏(주식차입매도):
384 (44.09%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.04 USD
평균 이익:
4.10 USD
평균 손실:
-8.98 USD
연속 최대 손실:
14 (-196.47 USD)
연속 최대 손실:
-316.80 USD (4)
월별 성장률:
-11.30%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
130.68 USD
최대한의:
485.76 USD (74.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.85% (485.76 USD)
자본금별:
49.23% (980.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 436
XAUUSD 361
GBPJPY 27
GBPUSD 19
USDCHF 15
AUDCAD 6
NZDCAD 3
AUDNZD 2
EURUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 18
XAUUSD 0
GBPJPY -4
GBPUSD -59
USDCHF 3
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDNZD 0
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 353K
XAUUSD -23K
GBPJPY -346
GBPUSD -5.7K
USDCHF 363
AUDCAD 183
NZDCAD 331
AUDNZD 74
EURUSD 93
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +80.16 USD
최악의 거래: -159 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +95.02 USD
연속 최대 손실: -196.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live12
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
ICMarkets-Live14
2.98 × 91
TradersWay-Live
3.17 × 18
ICMarketsSC-Live06
3.88 × 123
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
RSGFinance-Live
5.99 × 100
FBS-Real-5
14.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
17.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.