트레이드:
871
이익 거래:
595 (68.31%)
손실 거래:
276 (31.69%)
최고의 거래:
80.16 USD
최악의 거래:
-158.52 USD
총 수익:
2 439.80 USD (3 475 263 pips)
총 손실:
-2 477.21 USD (3 150 578 pips)
연속 최대 이익:
39 (95.02 USD)
연속 최대 이익:
117.02 USD (6)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
91.82%
최대 입금량:
34.37%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
73
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.08
롱(주식매수):
487 (55.91%)
숏(주식차입매도):
384 (44.09%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.04 USD
평균 이익:
4.10 USD
평균 손실:
-8.98 USD
연속 최대 손실:
14 (-196.47 USD)
연속 최대 손실:
-316.80 USD (4)
월별 성장률:
-11.30%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
130.68 USD
최대한의:
485.76 USD (74.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.85% (485.76 USD)
자본금별:
49.23% (980.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|436
|XAUUSD
|361
|GBPJPY
|27
|GBPUSD
|19
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|18
|XAUUSD
|0
|GBPJPY
|-4
|GBPUSD
|-59
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|0
|EURUSD
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|353K
|XAUUSD
|-23K
|GBPJPY
|-346
|GBPUSD
|-5.7K
|USDCHF
|363
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|331
|AUDNZD
|74
|EURUSD
|93
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
최고의 거래: +80.16 USD
최악의 거래: -159 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +95.02 USD
연속 최대 손실: -196.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
ICMarkets-Live03
|0.75 × 8
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
ICMarkets-Live14
|2.98 × 91
TradersWay-Live
|3.17 × 18
ICMarketsSC-Live06
|3.88 × 123
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
RSGFinance-Live
|5.99 × 100
FBS-Real-5
|14.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
리뷰 없음
