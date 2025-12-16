- 자본
- 축소
트레이드:
120
이익 거래:
92 (76.66%)
손실 거래:
28 (23.33%)
최고의 거래:
41.04 USD
최악의 거래:
-17.62 USD
총 수익:
349.11 USD (13 107 pips)
총 손실:
-135.85 USD (5 897 pips)
연속 최대 이익:
20 (36.67 USD)
연속 최대 이익:
96.99 USD (4)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
87.65%
최대 입금량:
13.72%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.02
롱(주식매수):
70 (58.33%)
숏(주식차입매도):
50 (41.67%)
수익 요인:
2.57
기대수익:
1.78 USD
평균 이익:
3.79 USD
평균 손실:
-4.85 USD
연속 최대 손실:
5 (-70.67 USD)
연속 최대 손실:
-70.67 USD (5)
월별 성장률:
17.77%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.32 USD
최대한의:
70.67 USD (5.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.16% (70.67 USD)
자본금별:
20.03% (271.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|46
|AUDCAD
|25
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|78
|GBPUSD
|105
|AUDCAD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|829
|GBPUSD
|4.3K
|AUDCAD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +41.04 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +36.67 USD
연속 최대 손실: -70.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.53 × 79
|
Exness-Real16
|0.71 × 786
|
Exness-Real17
|0.81 × 1158
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.57 × 94
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
RoboForex-ProCent-5
|14.11 × 65
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
AC EU GU
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
4
100%
120
76%
88%
2.56
1.78
USD
USD
20%
1:500