시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Bicalho 11
Denis Rodrigo Bicalho

Bicalho 11

Denis Rodrigo Bicalho
0 리뷰
26
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -62%
VantageInternational-Live 5
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
451
이익 거래:
314 (69.62%)
손실 거래:
137 (30.38%)
최고의 거래:
62.86 USD
최악의 거래:
-238.80 USD
총 수익:
1 655.27 USD (3 917 028 pips)
총 손실:
-1 533.72 USD (2 647 789 pips)
연속 최대 이익:
16 (60.14 USD)
연속 최대 이익:
105.09 USD (6)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
79.76%
최대 입금량:
89.91%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
94
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.25
롱(주식매수):
261 (57.87%)
숏(주식차입매도):
190 (42.13%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.27 USD
평균 이익:
5.27 USD
평균 손실:
-11.20 USD
연속 최대 손실:
8 (-345.83 USD)
연속 최대 손실:
-345.83 USD (8)
월별 성장률:
-64.82%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
482.42 USD (28.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.53% (482.22 USD)
자본금별:
85.07% (115.81 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 195
XAUUSD 149
EURUSD 26
EURNZD 16
EURCAD 10
GBPCHF 9
USDJPY 6
AUDUSD 5
USDCAD 4
USDCHF 4
GBPJPY 4
EURGBP 3
AUDJPY 3
AUDNZD 3
GBPCAD 3
AUDCAD 3
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -10
XAUUSD 88
EURUSD 46
EURNZD -104
EURCAD 43
GBPCHF 40
USDJPY -16
AUDUSD 5
USDCAD 3
USDCHF 6
GBPJPY 22
EURGBP 5
AUDJPY -1
AUDNZD 0
GBPCAD 1
AUDCAD 3
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY -4
NZDCAD 0
EURAUD 1
GBPNZD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 806K
XAUUSD 9.8K
EURUSD 2.1K
EURNZD -2.3K
EURCAD 1.6K
GBPCHF 2K
USDJPY -1.2K
AUDUSD 503
USDCAD 416
USDCHF 432
GBPJPY 1.1K
EURGBP 334
AUDJPY -182
AUDNZD 35
GBPCAD 238
AUDCAD 229
CADCHF 89
NZDCHF 60
CADJPY -120
NZDCAD 50
EURAUD 17
GBPNZD -693
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +62.86 USD
최악의 거래: -239 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +60.14 USD
연속 최대 손실: -345.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Bicalho11
리뷰 없음
2026.01.09 21:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 21:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 18:41
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 00:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 14:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 10:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 09:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 12:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 10:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Bicalho 11
월별 30 USD
-62%
0
0
USD
43
USD
26
0%
451
69%
80%
1.07
0.27
USD
93%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.