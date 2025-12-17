- 자본
트레이드:
451
이익 거래:
314 (69.62%)
손실 거래:
137 (30.38%)
최고의 거래:
62.86 USD
최악의 거래:
-238.80 USD
총 수익:
1 655.27 USD (3 917 028 pips)
총 손실:
-1 533.72 USD (2 647 789 pips)
연속 최대 이익:
16 (60.14 USD)
연속 최대 이익:
105.09 USD (6)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
79.76%
최대 입금량:
89.91%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
94
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.25
롱(주식매수):
261 (57.87%)
숏(주식차입매도):
190 (42.13%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.27 USD
평균 이익:
5.27 USD
평균 손실:
-11.20 USD
연속 최대 손실:
8 (-345.83 USD)
연속 최대 손실:
-345.83 USD (8)
월별 성장률:
-64.82%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
482.42 USD (28.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.53% (482.22 USD)
자본금별:
85.07% (115.81 USD)
배포
|BTCUSD
|195
|XAUUSD
|149
|EURUSD
|26
|EURNZD
|16
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|9
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|5
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|EURGBP
|3
|AUDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|GBPCAD
|3
|AUDCAD
|3
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-10
|XAUUSD
|88
|EURUSD
|46
|EURNZD
|-104
|EURCAD
|43
|GBPCHF
|40
|USDJPY
|-16
|AUDUSD
|5
|USDCAD
|3
|USDCHF
|6
|GBPJPY
|22
|EURGBP
|5
|AUDJPY
|-1
|AUDNZD
|0
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|3
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|-4
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|1
|GBPNZD
|-4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|806K
|XAUUSD
|9.8K
|EURUSD
|2.1K
|EURNZD
|-2.3K
|EURCAD
|1.6K
|GBPCHF
|2K
|USDJPY
|-1.2K
|AUDUSD
|503
|USDCAD
|416
|USDCHF
|432
|GBPJPY
|1.1K
|EURGBP
|334
|AUDJPY
|-182
|AUDNZD
|35
|GBPCAD
|238
|AUDCAD
|229
|CADCHF
|89
|NZDCHF
|60
|CADJPY
|-120
|NZDCAD
|50
|EURAUD
|17
|GBPNZD
|-693
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +62.86 USD
최악의 거래: -239 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +60.14 USD
연속 최대 손실: -345.83 USD
