- 자본
- 축소
트레이드:
20 095
이익 거래:
14 162 (70.47%)
손실 거래:
5 933 (29.52%)
최고의 거래:
135.89 USD
최악의 거래:
-481.90 USD
총 수익:
67 502.02 USD (107 423 372 pips)
총 손실:
-65 964.89 USD (105 244 219 pips)
연속 최대 이익:
76 (52.38 USD)
연속 최대 이익:
1 422.53 USD (60)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
16.42%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
306
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.50
롱(주식매수):
10 115 (50.34%)
숏(주식차입매도):
9 980 (49.66%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
4.77 USD
평균 손실:
-11.12 USD
연속 최대 손실:
39 (-438.10 USD)
연속 최대 손실:
-1 266.81 USD (25)
월별 성장률:
-8.25%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
114.39 USD
최대한의:
3 105.02 USD (41.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.42% (2 476.67 USD)
자본금별:
23.78% (1 314.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTECm
|16577
|XAUUSDm
|3518
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTECm
|189
|XAUUSDm
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTECm
|1.2M
|XAUUSDm
|950K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +135.89 USD
최악의 거래: -482 USD
연속 최대 이익: 60
연속 최대 손실: 25
연속 최대 이익: +52.38 USD
연속 최대 손실: -438.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 288 USD
45%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
25
94%
20 095
70%
100%
1.02
0.08
USD
USD
42%
1:200